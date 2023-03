Shanghai Electric schließt Pakistans größtes thermisches Kraftwerksprojekt mit lokalem Brennstoff, das integrierte Kohlebergwerk und Kraftwerksprojekt Thar Block-1, für 30 Tage ab

Tharparkar, Pakistan, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) - Zwei überkritische 660

MW-Hochleistungsblöcke haben einen 168-stündigen Volllast-Zuverlässigkeitstest

absolviert und können den Strombedarf von fast 4 Millionen lokalen Haushalten

decken



Das integrierte Kohleminen- und Kraftwerksprojekt Thar Block-1 ("the Project"

oder "Thar Project") von Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) in Pakistan

hat am 5. Februar 2023 offiziell den kommerziellen Betrieb aufgenommen, nachdem

beide Blöcke den Zuverlässigkeitstest nach 168 Stunden Volllastbetrieb

erfolgreich bestanden haben. Das Projekt wird jährlich etwa 9 Milliarden

Kilowattstunden sauberen Strom in das lokale Netz einspeisen und damit den

Strombedarf von fast 4 Millionen Haushalten decken.