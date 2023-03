JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Pharmakonzerns Pfizer mit "Hold" und einem Kursziel von 43 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Er sei skeptisch mit Blick auf die Umsetzung der ehrgeizigen langfristigen Unternehmensziele, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für die Umsätze von Produkten, die ab dem ersten Halbjahr 2024 auf den Markt kommen sollten, lägen deutlich unter den Unternehmenszielen, und die für Corona-Impfstoffe klar unter den Konsensprognosen./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2023 / 23:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2023 / 00:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 38,54EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m