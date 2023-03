Wirtschaft Dax startet leicht im Plus - Gaspreis sinkt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.605 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag. Bei den Anlegern macht sich offenbar etwas Optimismus breit. "Das Jahreshoch ist in Reichweite", sagte Thomas Altmann von QC Partners.