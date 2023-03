Die Zinsen steigen wegen hartnäckiger Inflation weiter, vor allem die Konsumenten erhöhen weiter ihre Schulden, um angesichst der hohen Inflation ihren Lebensstandard halten zu können - aber das wird nicht mehr lange funktionieren und die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen, weil bereits mehr als ein Drittel der Amerikaner inzwischen mehr Schulden haben als Rücklagen. Immer klarer wird, dass die Zinsen lange hoch bleiben werden, dadurch kühlt die US-Wirtschaft weiter ab mit der Folge eine Rezession - wodurch dann wiederum Gewinne, Umsätze und Margen der börsennotierten Unternehmen sinken. Daher sind US-Aktien deutlich zu teuer - auch und gerade wegen der Rally am Freitag nach eigentlich harmlosen Aussagen von Fed-Mitglied Bostic. In dieser Woche im Fokus Fed-Chef Powell morgen vor dem US-Senat sowie am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten..

Hinweise aus Video:

1. Ehemaliger EZB-Notenbanker warnt vor weiteren Inflationsschocks

2. S&P 500 und Dax: Gefahren durch Notenbankfehler nehmen zu

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "Steigende Zinsen, Schulden-Bombe und Rezession!" sehen Sie hier..