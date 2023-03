Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Die Wall Street war am Freitag der Impulsgeber und hat den DAX damit auch einmal komplett durch seine Range befördert. Dies besprachen wir ausführlich in der Sonntagsanalyse am 05.03.2023 an dieser Stelle:

20230304 DAX XETRA 3 Monate

Was war geschehen?

Blick auf die DAX-Zeiteinheiten

Das Momentum war sehr eindeutig und zeigte kaum eine Korrektur dieser Tendenz am Freitag. Das am Morgen eröffnete GAP blieb zurück:

20230305 DAX XETRA Wochenausklang

Damit fand der zweitstärkste Tag seit Wochen seinen Einzug in die Historie des DAX in diesem Jahr und brachte zudem einen Schlusskurs XETRA am Tages- und Wochenhoch hervor:

2023-03-03 DAX Boerse Frankfurt

Durch das starke Momentum vor allem and er Nasdaq (hier noch einmal aufgelistet):

20230304 Nasdaq mittelfristig JFD

konnte der DAX auch in der Nachbörse weiter steigen. So fand sich der nachbörsliche Kurs nur 25 Punkte unter dem Jahreshoch wieder:

20230304 DAX Nachbörse

Was bleibt davon am Montag zurück?

Trading-Ideen zum Wochenstart 06.03.2023

Interessant wird sein, ob wir nicht nur das Jahreshoch anlaufen, sondern wie der Markt dort reagiert. Denn in den letzten Wochen hatten wir sehr oft schnelle Richtungswechsel an den eingangs skizzierten Range-Kanten:

20230304 DAX XETRA mittelfristig

Mit Blick auf die Vorbörse war heute bereits im Nachthandel eine weitere Annäherung an die Jahreshochs zu sehen:

20230306 DAX Vorboerse

Genau dort ziele ich einen Reversal-Trade ab, der nach möglichen Stopp-Auslösern auch schnell wieder in die Range zurückführen könnte.

Auf die Eröffnung heute dürfen wir also sehr gespannt sein. Handle sie gern mit mir im Livetrading-Webinar DAX die jeweilige DAX-Eröffnung und buche schon heute die nächsten 10 Sessions:

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

LiveTradingRoom Anmeldung

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine der neuen Handelswoche und am 06.03.2023

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der neuen Woche habe ich Dir hier ebenfalls vorbereitet und eingestellt:

20230304 Earnings Woche

Terminlich stehe heute nur Daten am Vormittag auf der Agenda. Das Sentix Investorenvertrauen und die EU-Einzelhandelsumsätze dürften unsere Aufmerksamkeit wecken.

16.00 Uhr folgen die Werkaufträge aus den USA. Alle Prognosen dazu siehst Du hier:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen.

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 67,02 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff