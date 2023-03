Gehaltserhöhungen befeuern die gefürchtete Lohn-Preis-Spirale - 5 Tipps, was Handwerksbetriebe stattdessen für ihre Mitarbeiter tun können (FOTO)

Oberreichenbach (ots) - Seit die Inflationsrate unvermittelt ansteigt, fordern

die Gewerkschaften auch in der Handwerksbranche stetig Lohnerhöhungen. Während

viele Menschen entsprechende Tarifverhandlungen befürworten, fürchten andere die

Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale. Auch die Arbeitgeber selbst zeigen sich darüber

verunsichert, wissen jedoch, dass sie ihren Mitarbeitern unter die Arme greifen

sollten.



"Höhere Gehälter bergen jedoch nicht nur die Gefahr, die Preisanstiege weiter zu

befeuern - bisherige Lohnerhöhungen konnten außerdem kaum mit der Inflation

Schritt halten und sie damit nicht kompensieren", sagt Vivien Schaible. Die

Recruiting-Expertin stärkt täglich die Mitarbeiterbindung in Handwerksbetrieben

und weiß daher, welche wirksamen Alternativen es zur Lohnerhöhung gibt. In

diesem Artikel stellt sie fünf Tipps vor, mit denen Handwerksbetriebe ihren

Mitarbeitern in der aktuellen Lage wirklich helfen können.





1. Betriebliche AltersvorsorgeAnfang 2022 ist die nächste Stufe des Betriebsrentenstärkungsgesetzes in Kraftgetreten. Für Arbeitgeber bedeutet das, dass sie ab sofort dazu verpflichtetsind, für alle Mitarbeiter, die in Form einer Entgeltumwandlung in einebetriebliche Altersvorsorge, kurz bAV, einzahlen, einen Zuschuss von 15 Prozentdazu zu zahlen - unabhängig davon, wann der Vertrag abgeschlossen wurde. Da derZuschuss steuerlich geltend gemacht werden kann, bringt er sowohl fürArbeitgeber als auch für Arbeitnehmer bedeutsame finanzielle Vorteile mit sich.2. Betriebliche KrankenversicherungEine betriebliche Krankenversicherung, kurz bKV, ist eine Win-Win-Situation fürArbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen - und eignet sich daher sehr gut alsErgänzung zum bAV-Angebot. Nicht nur können die Beitragszahlungen steuerlichgeltend gemacht werden - oft ist eine bKV auch günstiger als eineGehaltserhöhung. Als ortsunabhängiger Benefit und essenzieller Baustein für einbetriebliches Gesundheitsmanagement kann eine bKV unmittelbar von allenBeschäftigten genutzt werden. Alles in allem handelt es sich um eine effizienteMaßnahme zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern, die nachweislich zu einerum 27 Prozent geringeren Fluktuation führt.3. Generelle sonstige ZuschüsseAls Zusatz zum Gehalt haben Arbeitgeber die Möglichkeit, ihren Mitarbeiternsteuer- und sozialversicherungsfrei Gutscheine und Geldkarten für Waren undDienstleistungen in Höhe von maximal 50 Euro pro Monat zu gewähren. Einklassisches Beispiel wäre der Tank- oder Supermarktgutschein. Solche Benefitsund finanziellen Zuschüsse erhöhen die Bindung des Mitarbeiters an dasUnternehmen erfahrungsgemäß wesentlich mehr, als es eine Gehaltserhöhung tut.4. Führerscheinkosten übernehmenGerade bei der Suche nach oder der Bindung von Azubis kommt es sehr gut an, wenndas Unternehmen die Kosten des Führerscheins für seine junge Belegschaftübernimmt. Dem Azubi bleibt so ein großer finanzieller Aufwand erspart. DasUnternehmen auf der anderen Seite profitiert von der Tatsache, dass seineMitarbeiter mobil sind. Gerade in Handwerksbetrieben wird das normalerweisezwingend vorausgesetzt.5. Wohlbefinden fördernTrotz aller Benefits und Gehaltserhöhungen sind Wohlbefinden, Work-Life-Balanceund Zufriedenheit noch immer das A und O, wenn es darum geht, etwas für dieMitarbeiter zu tun. Unternehmen sollten sich aktiv darum bemühen, für einangenehmes Klima zu sorgen, indem sie zum Beispiel regelmäßige Teamevents odergemeinsame Aktivitäten veranstalten. Auch schöne und ergonomische Arbeitsplätzesind gerne gesehen. Insbesondere die Generation Z möchte sich mit einemUnternehmen identifizieren können. Wenn grundlegende Bedingungen wie dasArbeitsumfeld oder die Kommunikation nicht stimmen, verpufft auch jedeGehaltserhöhung.Über Vivien Schaible:Vivien Schaible ist die Gründerin und Geschäftsführerin der Recruiting Fabrik.Sie unterstützt mittelständische Unternehmen aus der Industrie und dem Handwerkdabei, qualifizierte Fachkräfte aus ihrer Region zu finden und für sich zugewinnen. Dabei setzt die Expertin zusammen mit ihrem Team auf einganzheitliches Social Media Recruiting und sorgt so bei ihren Kunden für einenkontinuierlichen Bewerberfluss. Mehr Informationen dazu unter:https://recruitingfabrik.de/ .