Neuer Indikator "Gender Gap Arbeitsmarkt" erweitert den Blickwinkel auf Verdienstungleichheit

WIESBADEN (ots) -



- Der "Gender Gap Arbeitsmarkt" (2022: 39 %) berücksichtigt Unterschiede in

Bruttostundenverdiensten, Arbeitszeit und Erwerbsbeteiligung von Frauen und

Männern

- Gender Hours Gap bei 18 %

- Gender Employment Gap bei 9 %

- Neuer Gender Gap Simulator des Statistischen Bundesamtes zeigt verschiedene

Ursachen von Verdienstungleichheit



Der Gender Pay Gap gilt als der zentrale Indikator für Verdienstungleichheit

zwischen Frauen und Männern. Verdienstungleichheit begrenzt sich jedoch nicht

nur auf Bruttostundenverdienste. Nicht am Erwerbsleben teilzunehmen oder in

Teilzeit zu arbeiten, birgt mittel- bis langfristige Verdienstfolgen. Der

"Gender Gap Arbeitsmarkt" als neuer Indikator für erweiterte

Verdienstungleichheit betrachtet mehrere Dimensionen: Neben der Verdienstlücke

pro Stunde macht er Unterschiede in der bezahlten monatlichen Arbeitszeit

(Gender Hours Gap) und in der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern (Gender

Employment Gap) sichtbar. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich

des Equal Pay Day mitteilt, lag der Gender Gap Arbeitsmarkt im Jahr 2022 bei 39

%.