Diese Woche wird die letzte sein, in der sich stimmberechtigte Vertreter der Fed äußern dürfen, bevor dann am 22. März die nächste Sitzung mit einer weiteren Zinserhöhung stattfinden wird. Außerdem werden am Freitag die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.

Die Europäische Zentralbank, die bereits am 16. März tagt, muss ein wenig der Fed vorgreifen. Am Ende aber steht der Pfad für die Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks fest. Er ist stramm nach oben gerichtet und der Markt hatte in den vergangenen Wochen die Zeit, sich mit immer höheren Zielen für den Leitzins anzufreunden.