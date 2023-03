Die Zins-Sauerei / Sparer sollten sich nach Alternativen umschauen

Itzehoe (ots) - Die Zinswende ist da. "Nur leider kommt sie bislang nicht beim

Sparer an", kritisiert Jörg Wiechmann. Und das ist aus Sicht des

Geschäftsführers im Itzehoer Aktien Club (IAC) ein Skandal, für den Banken und

Sparkassen verantwortlich sind. Sparer sollten sich nach Alternativen umschauen.



Jahrelang galten Null- und Strafzinsen. Das hätten die Geldinstitute auf die

Nullzins-Politik der Notenbank geschoben, so Wiechmann. Doch seit vergangenem

Jahr hebe die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen schrittweise an, der

Leitzins habe bereits wieder drei Prozent erreicht. "Aber die Banken geben es

nicht an ihre Kunden weiter, die meisten zahlen nach wie vor keinerlei Zinsen

aufs Tagesgeld", betont der IAC-Geschäftsführer.