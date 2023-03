Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG wird zu CREMER ERZKONTOR GmbH & Co. KG

Lübeck (ots) - Mit dem Gesellschafterbeschluss und dem Eintrag in das deutsche

Handelsregister ist es amtlich: Die Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG heißt ab

sofort CREMER ERZKONTOR GmbH & Co. KG. Dieser Schritt ist Teil des vor drei

Jahren angestoßenen Strategie- und Transformationsprozesses Road#2024PLUS. Mit

der Namensänderung rückt das ERZKONTOR (https://erzkontor.com/) dichter an das

Hamburger Familienunternehmen CREMER (https://www.cremer.de/de) heran, das

bereits 2014 die Anteile am Lübecker Rohstoffhändler übernommen hatte.



"Wir fanden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die

Zugehörigkeit des ERZKONTORs zum CREMER-Unternehmensnetzwerk zu unterstreichen",

sagt Dr. Ullrich Wegner, CEO der Peter Cremer Holding, Hamburg. "Wir sind sehr

stolz auf die gemeinsame Erfolgsgeschichte seit Übernahme des ERZKONTORs vor

knapp zehn Jahren. Mit der Umbenennung schaffen wir Transparenz und die Basis

für eine gemeinsame Weiterentwicklung. Wir werden in den kommenden Jahren mit

einer abgestimmten Strategie noch stärker voneinander profitieren."