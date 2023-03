Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Wien/Zürich (ots) -- Geschlossene Materialkreisläufe in der Produktion senken neben demCO2-Fußabdruck auch Rohstoffabhängigkeit und Kosten- Europäische Automobilhersteller könnten Anteil wiederaufbereiteter und-verwendeter Materialien im Produktionsprozess bis 2040 mehr als verdoppeln- Auch bei Reparaturen lassen sich deutlich mehr gebrauchte Teile nutzen- Partnerschaften sind wichtiger Erfolgsfaktor für eine erfolgreicheKreislaufwirtschaftMobilität ist derzeit die Ursache für rund 30 Prozent der weltweitenCO2-Emissionen. Davon entfällt ein beträchtlicher Teil auf den Straßenverkehr.Soll die Umweltbelastung über den Lebenszyklus eines Pkw hinweg minimiertwerden, bedarf es nicht nur emissionsneutraler Antriebe, sondern auchinnovativer Ansätze entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Spektrumreicht dabei vom nachhaltigen Design neuer Modelle über geschlosseneMaterialkreisläufe in der Produktion bis hin zu einer besseren Auslastungvorhandener Fahrzeuge. Europäische Autobauer sind derzeit mit einer Quote von 40Prozent weltweit führend in der Kreislaufwirtschaft, was vor allem auf strengeEU-Vorschriften zurückzuführen ist. In ihrer Studie "Reuse, Remanufacturing,Recycling, and Robocabs: Circularity in the Automotive Industry" analysiert dieinternationale Unternehmensberatung Bain & Company die zentralen Stellhebel, mitderen Hilfe die automobile Kreislaufwirtschaft weltweit vorangetrieben werdenkann. Aufgezeigt wird zudem, wie sich Autobauer und Zulieferer auf die neue Äravorbereiten können.Bis 2040 ist nahezu komplettes Pkw-Recycling möglichMomentan entfallen weltweit rund 10 Prozent aller genutzten Roh-, Hilfs- undBetriebsstoffe auf den Mobilitätssektor. Bei europäischen Automobilherstellernliegt der Anteil wiederaufbereiteter und -verwendeter Materialien in derNeuwagenfertigung bei 23 Prozent, könnte sich der aktuellen Bain-Studie zufolgeaber bis 2040 auf 59 Prozent mehr als verdoppeln lassen. Allein dies würde diemit dem Materialeinsatz verbundenen CO2-Emissionen um 60 Prozent reduzieren.Zugleich ist es möglich, die Recyclingquote eines Pkw von heute knapp 80 Prozentauf 97 Prozent zu steigern - nahezu sämtliche Teile eines Fahrzeugs würden danneiner erneuten Verwendung zugeführt."Faktisch alle Hersteller stellen derzeit ihre Modellpalette auf alternativeAntriebe um", erklärt Björn Noack, Bain-Partner und Co-Autor der Studie. "Dochnur, wenn sie gleichzeitig geschlossene Materialkreisläufe schaffen, werden siedas ehrgeizige Ziel der Klimaneutralität tatsächlich erreichen."Kreislaufwirtschaft bietet auch wirtschaftliche Vorteile