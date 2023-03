Niederländisches Family Office BOELS & Partner übernimmt den Geschäftsbetrieb des Beleuchtungsspezialisten BÄRO

Leichlingen, Deutschland, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) - Nach Einleitung eines

vorläufigen Insolvenzverfahrens über das Vermögen der BÄRO GmbH & Co. KG (BÄRO)

am 11.01.2023 haben das Team um Insolvenzverwalterin Marion Rodine von der

Wuppertaler Kanzlei RUNKEL Rechtsanwälte an einer Sanierungslösung gearbeitet.

Anfang März kann nun über einen Sanierungserfolg berichtet werden.



"Wir freuen uns, dass wir in der Kürze der Zeit eine Lösung für das

Beleuchtungsgeschäft von BÄRO gefunden haben", erläutert Marion Rodine, der als

Insolvenzverwalterin jetzt die übertragende Sanierung des Lichtbereichs von BÄRO

gelungen ist. "Mut macht uns hierbei, dass der Investor die Traditionsmarke BÄRO

nicht nur erhalten, sondern zu neuer Strahlkraft führen will."