1 Hotel Hanalei Bay, das Flaggschiff der Marke, ist jetzt geöffnet

Kauai, Hawaii, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) - Wellness neu interpretiert als hharmonische Erweiterung der natürlichen Welt1 Hotels , die vom Visionär des Gastgewerbes, Barry Sternlicht, gegründeteLuxus-Lifestyle-Hotelmarke, gibt die Eröffnung des "1 Hotel Hanalei Bay""bekannt, ihres Flaggschiffs, einer auf Natur und Wellness ausgerichtetenInseloase mit Blick auf einen geschichtsträchtigen Abschnitt der North Shore vonKauai. Gäste, die in diesem nachhaltigen Refugium Trost und Ruhe suchen, könnenschwimmen, schnorcheln, Rad fahren, paddeln, Kajak fahren, die Sonne genießenund an einem legendären Strand surfen, an dem die hawaiianischen Ureinwohnerüber Generationen hinweg in Harmonie mit der Natur gelebt haben und an dem nochimmer eine entspannte Surfszene herrscht. Die dramatischen Gipfel derNamolokama- und Mamalahoa-Berge erheben sich über einem grünen Tal, dessenikonische Wasserfälle die atemberaubende Fülle und Schönheit von Hawaiisberühmter "Garteninsel" einfangen."Hanalei Bay ist die Krönung all dessen, was wir mit der Marke 1 Hotelserreichen wollten", so Barry Sternlicht, Gründer und Vorsitzender von 1 Hotels."Was die Eröffnung dieses Objekts für mich zu einem so besonderen Moment macht,ist, dass meine Familie und ich jahrzehntelang in der Gegend Urlaub gemachthaben. Bei meinem ersten Besuch stellte ich fest, dass das bestehende Hotelnicht in die natürliche Landschaft passte. Ich hatte die Vision, einenaußergewöhnlichen Urlaubsort zu schaffen, der den Zauber einer üppigeneinheimischen Landschaft mit der reichen Kultur und Geschichte der Regionverbindet. Wir haben diese Vision mit einem einzigartigen Hospitality-Erlebniszum Leben erweckt, das diesen wunderbaren lokalen Traditionen Anerkennungschenkt, in denen die Natur der Chef ist, wo sich das Gebäude in die grenzenloseSchönheit seiner Umgebung einfügt und alle unsere Gäste Wellness und dieberuhigenden und heilenden Eigenschaften der außergewöhnlichen Insel Kauaierleben können."BIOPHILES DESIGN UND INSPIRATION"Wenn Sie es in der Natur nicht finden können, werden Sie es auch hier nichtfinden" ist das biophile Designprinzip, das die 300 Millionen Dollar teure,fantasievolle Umgestaltung des Resorts inspiriert hat, die im Einklang mit derMission der Marke steht, Menschen, Ort und Natur zu verbinden. Einheimische undendemische Reben und Pflanzen sind mit umweltschonenden Strukturen verwoben, diesich weich und nahtlos in ihre Umgebung einfügen, was dazu führt, dass das Hotelpraktisch in seiner Klippe verschwindet. Der mehrjährige Bestandserhaltungsplanersetzte nicht-einheimische und invasive Arten durch eine wildlife-freundliche