STADAs nachhaltiger Wachstumskurs führt 2022 zu zweistelligem Anstieg bei Umsatz und Gewinn (FOTO)

Bad Vilbel (ots) -



- STADA setzt nachhaltigen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2022 mit einem

zweistelligen Umsatzanstieg von 11 % und einer Steigerung von 17 % beim EBITDA

fort.

- Zahlreiche Markteinführungen und Portfolio-Erweiterungen sowie Gewinne von

Marktanteilen und eine starke Lieferfähigkeit tragen zu einem

überdurchschnittlichen Wachstum bei. Die Segmente Consumer Healthcare und

Spezialpharmazeutika sind wichtige Wachstumstreiber.

- STADA-CEO Peter Goldschmidt: "Trotz schwieriger Marktbedingungen gelang es

STADA seinen starken Wachstumskurs nachhaltig auch 2022 fortzusetzen. Der

Erfolg basiert auf unserer einzigartigen Unternehmenskultur und dem

außergewöhnlichen Engagement der mehr als 13.000 Mitarbeiter weltweit. Ich bin

zuversichtlich, dass STADA Dank einer gut gefüllten Pipeline für

Neueinführungen, dem richtigen Produktmix und einem optimalen Team auch 2023

kräftig wachsen wird."



STADA wächst auch im Geschäftsjahr 2022 nachhaltig. Der Konzernumsatz stieg

bereinigt um Sonder- und Währungseffekte[1] um 11 % auf 3,80 Mrd. EUR und das

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 17 % auf 875 Mio.

EUR.





Mit dieser Entwicklung setzt STADA seinen Kurs fort, schneller zu wachsen alsder Wettbewerb und steigert die Marktanteile im Bereich seiner dreistrategischen Säulen Consumer Healthcare, Generika und Spezialpharmazeutika.Seit 2017 hat STADA sein bereinigtes EBITDA mehr als verdoppelt und dabei einedurchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11 % beim bereinigtenKonzernumsatz erzielt. Darüber hinaus entwickelte der Konzern seinProduktportfolio so weiter, dass Consumer Healthcare jetzt die umsatzstärksteGeschäftseinheit bildet und verschreibungspflichtige Spezialpharmazeutika einFünftel des Umsatzes ausmachen."Trotz schwieriger Marktbedingungen setzt STADA seinen starken Wachstumskursauch 2022 nachhaltig fort", sagt STADA-CEO Peter Goldschmidt. "Im Rahmen unsererdrei strategischen Säulen Consumer Healthcare, Generika und Spezialpharmazeutikahaben wir unser Angebot für Patienten sowie medizinische Fachkräfte durchNeueinführungen und Erweiterungen bestehender Produktlinien kontinuierlichausgebaut, unsere Marktposition gleichzeitig gestärkt und eine zuverlässigeVersorgung aller Kunden und Patienten mit Produkten sichergestellt.""STADA profitiert auch weiterhin von einer breiten geografischen Präsenz, wobeialle wichtigen Märkte im Jahr 2022 zum Konzernwachstum beigetragen haben. ImEinklang mit unserem Auftrag 'Caring for People's Health as a Trusted Partner'