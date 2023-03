Corona-Zuschlag für Reha entfällt / Die DRV Bund hat den Corona-Zuschlag vorzeitig eingestellt / Reha-Einrichtungen haben durch die plötzliche Einstellung keine Reaktionszeit

Berlin (ots) - Die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) hat den

Corona-Zuschlag im Bereich der medizinischen Rehabilitation eingestellt. Die DRV

- in ihrer Funktion als Kostenträger der medizinischen Rehabilitation - stellt

den Zuschlag vorzeitig ein und teilte das auch überraschend kurzfristig mit. Zur

Begründung gibt die DRV Bund die Aufhebung der Masken- und Testpflicht in

Reha-Einrichtungen durch die Änderung der Schutzmaßnahmenaussetzungsverordnung

der Bundesregierung zum 01.03. an. Damit entfalle die Grundlage für den Zuschlag

bei ambulanten und stationären Leistungen.



Einstellung des Zuschlags ohne Ankündigung