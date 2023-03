FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall und Hensoldt haben am Montag deutlich zugelegt. Dabei stiegen die Anteile des Autozulieferers und Rüstungsunternehmens Rheinmetall mit gut 3 Prozent Plus auf 256,50 Euro dicht an ihr Rekordhoch. Das hatten sie vor zwei Wochen bei 257,60 Euro erreicht. Die Papiere des Anbieters von Sensorik und Verteidigungselektronik Hensoldt bauten ihre Rekordrally um 3,5 Prozent auf einen weiteren Höchststand von 34 Euro aus.

Rheinmetall wird in Kürze in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen, Hensoldt rückt in den MDax der mittelgroßen Werte nach. "Die Aktien der beiden haben in den letzten Handelsmonaten stark an Wert gewonnen und konnten dadurch die Einstiegsbarrieren überspringen", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.