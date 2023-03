Bertelsmann sucht Top-Studierende für Karriereveranstaltung (FOTO)

- Bewerbungsphase für 15. Ausgabe von 'Talent Meets Bertelsmann' gestartet

- Veranstaltung offen für Studierende aller Fachrichtungen

- Hochkarätige Veranstaltung vom 26. bis 28. Juni 2023 in Berlin



Ab sofort lädt Bertelsmann erneut Studierende zum Netzwerken ein: Studierende

aller Fachrichtungen können sich für die Teilnahme an der 15. Ausgabe von

"Talent Meets Bertelsmann" (TMB) bewerben. Die renommierte Karriereveranstaltung

findet in diesem Jahr vom 26. bis 28. Juni 2023 in Berlin statt und ist

Höhepunkt der mehrfach ausgezeichneten Employer-Branding-Kampagne "Create Your

Own Career" des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und

Bildungsunternehmens.