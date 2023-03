FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag wenig verändert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0629 US-Dollar. Anfängliche leichte Kursgewinne gab der Euro wieder ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0615 Dollar festgesetzt.

Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum trübte sich im März erstmals seit einigen Monaten ein. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator gab zudem stärker nach als erwartet. Die Konjunkturerwartungen trübten sich spürbar ein, die Lagebewertung verbesserte sich hingegen leicht. "Auch wenn eine Rezession zunächst abgewendet werden konnte, bleibt die Gesamtsituation fragil", beschreibt Sentix die jüngste Entwicklung.

Enttäuscht haben auch die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im Januar. Im Monatsvergleich legten die Erlöse der Branche im Januar um 0,3 Prozent zu, während Analysten einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet hatten. In den USA stehen am Nachmittag noch Auftragsdaten aus der Industrie auf dem Programm./jsl/jkr/mis

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 1,064USD gehandelt.