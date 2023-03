Alibaba.com veröffentlicht Trends für die begehrtesten Kategorien auf dem deutschen Markt (FOTO)

Berlin (ots) - "March Expo 2023" startete am 1. März - Das globale Online Trade

Event hilft deutschen KMU wettbewerbsfähig zu bleiben



Im vergangenen Jahr hat Alibaba.com, einer der weltweit größten

B2B-E-Commerce-Plattformen, eine starke Verlagerung der deutschen klein- und

mittelständischen Unternehmen (KMU) zum digitalen Handel wahrgenommen. Das

Unternehmen verzeichnete innerhalb eines Jahres einen Anstieg der Anzahl der

Einkäufer auf dem deutschen Markt um fast 50 Prozent - ein deutliches Zeichen

dafür, dass immer mehr deutsche KMU auf digitales Global Sourcing setzen. Dieser

Trend wird auch durch einen aktuellen Bericht von PwC¹ untermauert: Der digitale

Handel rangiert mit 21 Prozent auf Platz zwei der "strategischen Schwerpunkte

der Beschaffungsabteilungen" in der DACH-Region.



Da immer mehr deutsche KMU ihre Beschaffungsbedürfnisse über digitale

E-Commerce-Plattformen für den globalen B2B-Markt abwickeln, verzeichnete

Alibaba.com in mehreren Kategorien dreistelliges oder nahezu dreistelliges

Wachstum. Den stärksten Wachstum innerhalb der letzten zwölf Monate (Stand:

Februar 2023) stellen folgende Kategorien dar: