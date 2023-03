Kolumbien präsentiert bei der ITB 2023 sein Engagement für den Tourismus als Triebfeder für dauerhaften Frieden (FOTO)

Berlin (ots) - Die Delegation aus Kolumbien steht bei der Internationalen

Tourismusbörse ITB unter der Schirmherrschaft des kolumbianischen Ministerium

für Handel, Industrie und Tourismus. Sie wird unterstützt von ProColombia und

besteht aus 22 Unternehmen, Anbietern von nachhaltigem Tourismus und

Institutionen zur Förderung des Reiseverkehrs in den Regionen.



Am 7. März wird das Ministerium für Handel, Industrie und Tourismus sein

Tourismus-Gütesiegel "Kolumbien: Reiseziele des Friedens" (Colombia: Destinos de

Paz) vorstellen, das die Arbeit von Stakeholdern hervorhebt, die sich für

Frieden einsetzen und inklusive lokale und regionale Wirtschaftsstrukturen und

deren Einbindung in den Tourismussektor fördern. Bei diesem Event wird auch

Yadir Salazar Mejía anwesend sein, die kolumbianische Botschafterin in

Deutschland.