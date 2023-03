Signale für die Notenbanken

Auch in der aktuellen Woche dürfte die Richtung an den deutschen Aktienbörsen davon abhängen, was überwiegt: der Optimismus der Anleger in Bezug auf die konjunkturelle Entwicklung oder die Sorge vor einer weiteren geldpolitischen Straffung. Hinsichtlich der Geldpolitik dürften die Inflationszahlen hierzulande sowie der US-Arbeitsmarktbericht für wichtige Impulse sorgen. Dabei sind sich Marktbeobachter weitgehend einig, dass es hier von beiden Seiten zu Signalen an die Notenbanken kommen wird, die Zinsen weiter anzuheben. Überraschungen bei den Daten dürften sich merklich an den Märkten bemerkbar machen. Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed werden zudem von der Anhörung des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem US-Kongress erwartet, zudem veröffentlicht die Notenbank ihr Beige Book