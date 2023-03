Noch scheint die Zeit einer nachhaltigen Aktien-Hausse an den US-Handelsplätzen nicht gekommen. Zwar zeichnete sich in den ersten Wochen des Jahres ein leichtes Plus bei den wichtigsten Indizes ab. Doch mittlerweile hat der Trend wieder gedreht. Die Gründe hierfür sind bekannt: neben der anhaltend hohen Inflation, bremsen erwartete Zinserhöhungen und die Sorge um eine Rezession, die Euphorie der Börsianer aus.

Für viele stellt sich derzeit die Frage, wo und wie man derzeit am besten investieren sollte, um das Verlustrisiko möglichst gering zu halten. Laut Ma Yung-Yu, Chef-Anlagestratege bei BMO Wealth Management, stellen etwa festverzinsliche Wertpapiere im aktuellen Marktumfeld eine gute Option dar. Dabei erscheinen ihm und seinen Kollegen derzeit vor allem kurzfristige Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment Grade attraktiv, wie er vor kurzem in der CNBC-Sendung Street Signs Asia anmerkte. Diese würden in der Spitze bis zu fünf Prozent Rendite bringen.