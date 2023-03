KI-Studie von GetYourGuide Erinnerungen an Reiseerlebnisse intensiver als der erste Kuss; Vorstellung der neuen exklusiven Erlebnis-Kollektion / 'Originals by GetYourGuide' (FOTO)

Berlin (ots) -



- GetYourGuide visualisiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz den

tiefgreifenden emotionalen Einfluss von Reiseerlebnissen

- Bei 42% der Studien-Teilnehmenden landen Reiseerlebnisse unter den drei

emotionalsten Erinnerungen

- GetYourGuide führt mit 'Originals by GetYourGuide' neue handverlesene und

unvergessliche Erlebnissen ein, um bleibende Erinnerungen zu schaffen



Eine exklusive Studie

(https://www.youtube.com/watch?v=a9ROAHmj2aU&feature=youtu.be) im Auftrag von

GetYourGuide, dem weltweit führenden Online-Marktplatz für unvergessliche

Reiseerlebnisse, hat den Einfluss prägender Lebensereignisse in Bezug auf die

emotionale Intensität von Erinnerungen untersucht. In Zusammenarbeit mit dem

Emotionsanalyse-Spezialisten Tawny (https://www.tawny.ai/) wurde mit Hilfe von

künstlicher Intelligenz die Ausprägung von Emotionen zum Beispiel in Bezug auf

Erinnerungen an besondere Reiseerlebnisse, den ersten Kuss oder den Sieg der

Lieblingssportmannschaft gemessen und gleichzeitig visualisiert. Die

Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass diese Erinnerungen allesamt ähnlich

starke, positive Emotionen auslösen. Erinnerungen an berufliche Erfolge oder

prägende Karriereschritte rufen hingegen signifikant weniger starke emotionale

Reaktionen hervor.