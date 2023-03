UBS stuft Axa auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa auf "Buy" belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich das Interesse auf die Richtung und das Ausmaß der Margentrends in der Versicherung und Rückversicherung richten, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Sektorausblick auf 2023. Im Fokus stünden ferner die von der Inflation ausgehenden Risiken für die Profitabilität und die Reserven der Unternehmen. Axa zählt zu seinen Favoriten im Sektor. Hier sei die Frage, ob die jüngst angekündigten Aktienrückkäufe für 1,1 Milliarden Euro die Basis auch für das kommende Jahr seien./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2023 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 19:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 30,07EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m