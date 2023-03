MÜNCHEN (dpa-AFX) - Europas Autobauer könnten den Anteil von Recycling- Bauteilen und -Rohstoffen in ihrer Produktion nach einer Studie der Unternehmensberatung Bain bis 2040 fast verdreifachen - von 23 auf 59 Prozent. "Allein dies würde die mit dem Materialeinsatz verbundenen CO2-Emissionen um 60 Prozent reduzieren", teilten die Branchenexperten am Montag in München mit.

Bei Batterien werde Wiederaufbereitung und -verwendung künftig ohnehin zum Standard werden. Aber die Recyclingquote eines Schrottautos insgesamt ließe sich von heute knapp 80 Prozent bis 2040 auf 97 Prozent steigern. Fast jedes Teil eines Fahrzeugs würde dann wiederverwendet. Auch bei Reparaturen ließen sich deutlich mehr gebrauchte Teile nutzen - statt heute 2 Prozent künftig 12 Prozent.