ManpowerGroup-Befragung "What Women Want @ Work" / Frauen wollen flexibel arbeiten / Mehr Work-Life-Balance und faire Bezahlung gewünscht (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Es sind drei Dinge, die Frauen bei der Wahl ihres

Arbeitgebers besonders wichtig sind: eine bessere Vereinbarkeit von Familie und

Beruf, eine faire Bezahlung und verständnisvolle Führungskräfte. Das zeigen die

Ergebnisse, der vom Personaldienstleister ManpowerGroup durchgeführten Umfrage

"What Women Want @ Work". Für diese wurden 4.000 Frauen in Deutschland, den USA,

Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Skandinavien befragt.



"Die Ergebnisse legen dar, wie Frauen sich die Zukunft der Arbeit vorstellen und

verdeutlichen, dass Unternehmen es sich nicht leisten können, die Wünsche,

Erwartungen und Vorstellungen von Frauen zu vernachlässigen", sagt Iwona Janas,

Country Managerin der ManpowerGroup Deutschland. Auch mit Blick auf den

Weltfrauentag am 8. März könne es nicht deutlich genug gesagt werden: "Frauen

erwarten von ihren Arbeitgebern mehr als das, was ihnen bisher geboten wurde.

Sie erwarten, dass sich die Arbeit stärker an ihren Lebensumständen ausrichtet.

Darauf müssen Arbeitgeber reagieren."