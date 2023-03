Experlogix erweitert die Unterstützung für APAC-Kunden

SOUTH JORDAN, Utah, 6. März 2023 /PRNewswire/ -- Experlogix, ein führender Anbieter von Configure, Price, Quote (CPQ) und Document Automation Software, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum ausgebaut und Brian Ambrosius als Sales Director eingestellt hat, um den Support für APAC-Kunden und Interessenten zu verbessern.

Ambrosius ist in Australien ansässig und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau von Partnerschaften und in der Unterstützung von Organisationen bei der Expansion in neue regionale Märkte. Experlogix hat außerdem seine Präsenz des Implementierungsteams auf dem APAC-Markt erweitert.