Essen (ots) - Kai Boers und Philipp Klimke sind die Gründer und Geschäftsführerder Mittelstand-Recruiter.de - und ihr Name ist Programm. Die Experten fürSocial-Recruiting haben sich mit ihrer Agentur darauf spezialisiert,mittelständische Industrieunternehmen bei der Mitarbeitergewinnung zuunterstützen. Dabei setzen sie auf effektive Strategien, um offene Stelleninnerhalb kurzer Zeit mit begehrten Fachkräften zu besetzen. Erfahren Sie hier,welchen drei Recruiting-Trends mittelständische Industrieunternehmen folgensollten.Fest steht: Ein Unternehmen steht und fällt mit seinen Mitarbeitern. DieserUmstand wird gerade zahlreichen Unternehmen und Branchen zum Verhängnis,schließlich hat sie der Fachkräftemangel fest im Griff. Das so dringendbenötigte Personal fehlt an allen Ecken und Enden und stellt damit auch denindustriellen Mittelstand vor große Herausforderungen. Die Aufträge sind meistzahlreich, ist aber das benötigte Personal nicht vorhanden, geraten sie in dieWarteschleife oder können gar nicht erst angenommen werden. HerkömmlicheMethoden der Mitarbeitergewinnung sind dabei längst überholt und liefern kaumnoch Erfolge. Für Industrieunternehmen heißt es daher, aktiv an ihrenRecruiting-Methoden zu arbeiten. Kai Boers und Philipp Klimke haben sich alsGründer und Geschäftsführer mit Mittelstand-Recruiter.de darauf spezialisiert,mittelständische Industrieunternehmen dabei zu unterstützen, qualifizierteMitarbeiter für sich zu gewinnen. "Unsere Mission besteht darin, Unternehmen mitzeitgemäßen Social-Media-Strategien zu attraktiven Arbeitgebern zu machen",erklären die ambitionierten Recruiting-Experten. Im Folgenden haben sie daherverraten, welche drei Recruiting-Trends mittelständische Industrieunternehmennicht verpassen dürfen.Trend 1: In Sichtbarkeit investierenÜber Empfehlungen oder ein bereits bestehendes Netzwerk genug qualifizierteBewerber zu finden, wird immer schwieriger. Umso wichtiger ist es, alsArbeitgeber bekannt zu werden und potenzielle Kandidaten direkt anzusprechen.Schließlich werden sich auch potenziell freiwerdende Fachkräfte eher bei einemUnternehmen bewerben, das ihnen über diverse Wege bereits bekannt ist, als sichfür einen unbekannten Arbeitgeber zu entscheiden. Es gilt daher, aus der Massean Mitbewerbern herauszustechen und potenzielle Kandidaten davon zu überzeugen,der beste Arbeitgeber zu sein.Trend 2: Attraktivität verkörpernGerade im Jahr 2023 geht es also nicht mehr darum, einfach nur da zu sein,sondern sich als der beste Arbeitgeber in seiner Region zu präsentieren.