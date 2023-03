Miele steigert Umsatz um 12,2 Prozent (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Hausgerätekonzern meldet 5,43 Mrd. Euro für 2022 (Vorjahr: 4,84 Mrd. Euro)

- Verkaufte Stückzahlen leicht über Vorjahr / Allzeithoch auch beim Personal

- Weitere deutliche Zeichen beim Umwelt- und Klimaschutz



Der weltweit führende Premiumanbieter für Haus- und Gewerbegeräte hat in seinem

Geschäftsjahr 2022 mehr Umsatz erzielt und mehr Geräte verkauft als je zuvor -

trotz fragiler Lieferketten und rückläufiger Gesamtmärkte. Beim Personal meldet

Miele mit 23.322 Beschäftigten den höchsten Stand seiner Geschichte (Stichtag

31. Dezember 2022). Substanzielle Verbesserungen hat der Gütersloher

Familienkonzern beim Klimaschutz erzielt, etwa durch verstärkte Nutzung von

Photovoltaik, "grünem" Stahl und Kooperationen zur Elektromobilität sowie weiter

verbesserte Energieeffizienz bei den Geräten.





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Wie schon in den Vorjahren hat Miele mehr Geräte produziert, verkauft undausgeliefert als je zuvor in seiner fast 125-jährigen Geschichte. Dies ist umsohöher zu bewerten, als sich die Rahmenbedingungen für das Hausgerätegeschäftzuletzt deutlich eingetrübt haben. So hat die coronabedingte historischeSonderkonjunktur im Geschäftsjahr 2022 stark nachgelassen, von der fast zweiJahre die gesamte Branche profitiert hatte. Hinzu kam der allgemeineKonsumeinbruch seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, in dessen Folge Miele dieLieferung von Geräten nach Russland bereits im März eingestellt hat (Ausnahme:Medizintechnik)."In diesem herausfordernden Umfeld mit insgesamt rückläufigen Märkten hat Mieleseine Position zum Teil deutlich ausbauen können", so die Einordnung derGeschäftsleitung zu den jetzt vorgelegten Zahlen. Zu verdanken sei dies derherausragenden Reputation der Marke Miele, der konsequenten Fokussierung aufQualität, Langlebigkeit und begeisternde Performance der Geräte sowie demEngagement der Mitarbeitenden bei Miele weltweit.Lieferzeiten wieder normalisiertTrotz weltweit fragiler Lieferketten hat Miele das gesamte vergangene Jahr überin allen Werken ohne nennenswerte Störungen und mit hoher Auslastung produzierenkönnen; auch die Versorgung mit Halbleitern war und ist bis auf Weiteresgesichert. So ließen sich die zuletzt zum Teil deutlich verlängertenLieferzeiten wieder weitestgehend normalisieren und die für eine schnelleAuslieferung notwendigen Lagerbestände aufbauen. Aktuell zeigen sich dieGesamtmärkte in der Tendenz weiter rückläufig, sodass auch Miele die Produktionetwa seiner Waschmaschinen, Trockner und Staubsauger von einer historisch hohenBasis aus vorübergehend drosselt, punktuell auch unter Nutzung von einigen TagenKurzarbeit. Davon abgesehen, zeigt sich die Geschäftsleitung für den weiteren