NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kaufempfehlung eines renommierten Analysehauses hat am Montag vorbörslich die Apple-Aktien angetrieben. Mit Goldman Sachs wird eine Investmentbank nach langer Abstinenz optimistisch: Michael Ng übernahm dort frisch die Beobachtung - und dies erstmals seit fast sechs Jahren mit "Buy". Im vorbörslichen New Yorker Handel ging es für den Kurs um 1,7 Prozent nach oben. Damit würden die Aktien an den Schwung vom Freitag anknüpfen, als der Kurs bei der Marke von 150 US-Dollar knapp über die 21-Tage-Linie stieg.

Mit Goldman Sachs ist eine weitere große US-Investmentbank positiv für den iPhone-Hersteller gestimmt, denn von JPMorgan und Morgan Stanley gibt es mit "Overweight" bereits zwei positive Empfehlungen. Die Bank of America rät dagegen aktuell noch mit "Neutral" zum Halten der Papiere. Ähnlich zurückhaltend ist im Universum des dpa-AFX Analyser noch das Analysehaus Bernstein Research mit dem Votum "Market-Perform".