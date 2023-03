Benchmark plant umfangreiches Bohrprogramm zur Erweiterung der hochgradigen Gold- und Silber-Mineralressourcenschätzung

Edmonton – 6. März 2023 / IRW-Press / – Benchmark Metals Inc. („Benchmark“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein 20.000 Meter umfassendes Bohrprogramm zur Erweiterung der Mineralressourcen bei seinen Lagerstätten Cliff Creek und Dukes Ridge plant. Das Bohrprogramm zielt auf eine mögliche Erweiterung der hochgradigen zusammenhängenden Zonen unterhalb der bestehenden Lagerstätten ab, die in einer zukünftigen Wirtschaftlichkeitsstudie das Potenzial für einen Untertagebau bieten könnten. Die Bohrpläne beinhalten Step-Out- und Infill-Bohrungen unterhalb der Tagebaugruben in Gebieten, die in der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) 2022 nicht berücksichtigt wurden. Das Potenzial für eine Erweiterung in der Tiefe ist anhand ausgewählter Bohrabschnitte (siehe Abbildung 1) zu erkennen, einschließlich 21,00 Meter mit 4,04 g/t Gold und 84,12 g/t Silber oder 5,09 g/t AuÄq* in Bohrloch 21CCDD049 und 13,74 Meter mit 6,43 g/t Gold und 378,59 g/t Silber oder 11,16 g/t AuÄq* in Bohrloch 22DRDD003. Das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeigeprojekt von Benchmark, das Gold-Silber-Projekt Lawyers (das „Projekt“), befindet sich in einer über den Straßenweg zugänglichen Region des ertragreichen Gebiets Golden Horseshoe im zentralen Norden der kanadischen Provinz British Columbia.

John Williamson, CEO und Director, sagt dazu: „Die Lagerstätten bieten nach wie vor Potenzial für ein zusätzliches Wachstum der hochgradigen Gold- und Silberressourcen unterhalb ihrer bestehenden Ausmaße. Die Erweiterungsbohrungen werden die Wirtschaftlichkeit des Projekts durch die Aufnahme weiterer hochgradiger Mineralisierungen in den Bergbauplan voraussichtlich erheblich verbessern können. Die Gebiete unterhalb der Lagerstätten enthalten vier (4) bis fünfzehn (15) Meter mächtige Zonen mit einer beständigen hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung. Die einfallenden hochgradig mineralisierten Zonen scheinen 50 bis >100 Meter lang zu sein, wobei die Länge in einigen Bereichen noch nicht begrenzt ist; sowohl Cliff Creek als auch Dukes Ridge sind in der Tiefe offen.“