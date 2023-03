Savlon Swasth India kündigt Sachin Tendulkar als ersten „Handbotschafter" der Welt an, der Milliarden von Menschen zum Händewaschen inspirieren soll

NEU-DELHI, 6. März 2023 /PRNewswire/ -- In einem einzigartigen Schritt wurde im Rahmen der Savlon Swasth India Mission der erste „Handbotschafter" der Welt bekanntgegeben. Es handelt sich dabei um einen der größten Cricketspieler aller Zeiten, Sachin Tendulkar. Der „Master Blaster", der weltweit für seinen enormen Beitrag zur Welt des Crickets bekannt ist, hat mit zahlreichen Sensationen in der Cricketgeschichte Generationen inspiriert. Nun leiht er in einer weiteren nie dagewesenen Aktion seine unvergleichlichen Hände einer besonderen Sache – als Handbotschafter, der Milliarden von Menschen dazu inspirieren möchte, die Hände gründlich zu waschen.