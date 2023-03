MicroVision kündigt Teilnahme an der Roth Capital Conference am 13. März 2023 an

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Mit über 350 Mitarbeitern und Niederlassungen in Redmond, Detroit, Hamburg und Nürnberg ist MicroVision ein Vorreiter im Bereich der MEMS-basierten Laserstrahl-Scannertechnologie, bei der MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen in einer geschützten Technologie zusammengeführt werden, um bestehende und neue Märkte zu bedienen. Mit seinem integrierten Ansatz uns seiner geschützten Technologie entwickelt das Unternehmen heute Lidar-Sensoren für die Automobilindustrie sowie Lösungen für moderne Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Dabei kommt dem Unternehmen seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Display-Engines, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für den Verbrauchermarkt zugute.

Roth Capital wird auch einen Webcast für ein Gespräch mit dem CEO von MicroVision, Sumit Sharma, veranstalten. Dieser wird am Montag, den 13. März 2023, um 13:00 Uhr ET/10:00 Uhr PT bzw. 19:00 Uhr MEZ von einem Roth Senior Research Analysten moderiert. Der Live-Webcast wird auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter dem Tab „Events“ auf https://ir.microvision.com/events zugänglich sein. Der Webcast wird auf der Website archiviert und kann in Zukunft abgerufen werden.

Der Chief Executive Officer von MicroVision, Sumit Sharma, und der Chief Financial Officer, Anubhav Verma, werden auf der Roth-Konferenz am 13. März 2023 für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Die Konferenzteilnehmer werden gebeten, ein persönliches Treffen mit MicroVision auf der Online-Konferenzplattform von Roth oder per E-Mail an Roth Capital unter oneononerequests@roth.com , bei ihrem Roth-Vertreter oder per E-Mail an Jeff Christensen von MicroVision Investor Relations unter mvis@darrowir.com zu beantragen.

REDMOND, WA / ACCESSWIRE / 6. März 2023 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Festkörper-Automobil-Lidar- und ADAS-Lösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 13. März 2023 an der 35. Roth Capital Jahreskonferenz in Dana Point, Kalifornien, teilnehmen wird.

MicroVision kündigt Teilnahme an der Roth Capital Conference am 13. März 2023 an

