IONOS und Porsche – Ein Memo über Chancen und Risiken bei Börsengängen...

Und an positiven Einschätzungen fehlt es selten, da die PR-Maschinerie der involvierten Banken alles dafür tut, den Börsengang zu einem Erfolg zu machen.

IPO (Initial Public Offering)

Beim klassischen Börsengang werden Aktien eines Unternehmens Interessierten institutionellen und privaten Anlegern zur Zeichnung angeboten. Es gibt eine Reihe von Konsortialbanken, die das IPO begleiten und zu einem Erfolg machen sollen. Dem emittierenden Unternehmen sichern sie in der Regel den Verkauf aller Aktien zu, gehen also ggf. selbst ins Risiko, falls nicht alle Aktien bei der Emission verkauft werden können. Dann übernehmen die Konsortialbanken die überschüssigen Aktien auf eigene Rechnung und verkaufen sie nach und nach über die Börse.

Das Interesse des Unternehmens ist in der Regel, frisches Geld in die Kasse zu bekommen, um damit Schulden zu tilgen und/oder seine Wachstumspläne verfolgen zu können. Das ist aber nur der Fall, wenn auch junge Aktien des Unternehmens bei der Emission ausgegeben werden, es also eine Kapitalerhöhung gibt. Je höher der Emissionspreis, desto mehr Geld nimmt das Unternehmen ein.

Daneben gibt es zumeist abgabewillige Altaktionäre, die beim Börsengang einfach Kasse machen wollen. Insbesondere bei Start-ups und jungen Wachstums-Unternehmen haben die Gründer und frühen Investoren jahrelang das Unternehmen finanziert und die Risiken und Verluste getragen, während es nur geringe Gehälter gab und die Entlohnung meistens über Aktien und Aktien-Optionen erfolgte. Der Börsengang ist für sie also oft die erste Gelegenheit, ein (bisschen) Geld zu verdienen. Je höher der Emissionspreis, desto mehr Geld nehmen die Gründer und Frühphasen-Investoren ein.

Und auch die Konsortialbanken haben ein Interesse an einem möglichst hohen Emissionspreis. Denn daran bemisst sich ihre Provision. Zudem haben sie dem Unternehmen zuvor vermutlich einen ziemlich hohen Wert zugesprochen und damit einen besonders hohen Emissionspreis, um an den Auftrag zu kommen. Wie bei einem Immobilien-Makler: Wer das zu verkaufende Eigenheim mit 600.000 Euro taxiert, während andere Makler nur 500.000 Euro aufrufen, bekommt den Zuschlag. Dass dieser Preis am Markt im Zweifelsfall nicht zu realisieren ist, merkt der Kunde erst später, wenn die Bude nicht zu verkaufen ist und der Makler zu einer Preisreduzierung rät. Beim Verdrängungswettbewerb unter den Banken läuft das Spiel nicht anders.