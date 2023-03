Toronto, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) - Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: https://c21

("Hut 8" oder "das Unternehmen"), einer der größten, innovationsorientierten

Pioniere im Digital Asset Mining in Nordamerika und Anbieter von

Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen, wird am 9. März 2023 im Rahmen einer

Telefonkonferenz die Ergebnisse für das Geschäftsjahr und das am 31. Dezember

2022 abgeschlossene Quartal bekannt geben. Wer: Analysten, Medien und Investoren

sind zur Teilnahme eingeladen.



Was: Die Führungskräfte von Hut 8 werden die Finanzergebnisse des Unternehmens

für 2022 überprüfen und die jüngsten Unternehmensentwicklungen kommentieren.





Wann: Die Ergebnisse werden per Medienmitteilung und auf der Website desUnternehmens unter https://hut8.io/investors/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3800423-1&h=801393823&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3800423-1%26h%3D1474593721%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fhut8.io%252Finvestors%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fhut8.io%252Finvestors%252F&a=https%3A%2F%2Fhut8.io%2Finvestors%2F) bis 15:30 Uhr MEZ am 9. März 2023 veröffentlicht. DieTelefonkonferenz und das Webinar beginnen um 16:00 Uhr. MEZ.Wo: Wer telefonisch teilnimmt, möge sich bitte 10 Minuten vor Beginn einwählen.- Um an der Telefonkonferenz ohne Vermittlungsunterstützung teilzunehmen, könnenSie sich unter https://bit.ly/3YEOkEJ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3800423-1&h=826580685&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3800423-1%26h%3D3116571336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F3YEOkEJ%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F3YEOkEJ&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3YEOkEJ)registrieren und Ihre Telefonnummer eingeben, um einen sofortigen,automatischen Rückruf zu erhalten, der Sie in die Konferenz bringt.- Wer per Zentrale zugeschaltet wird, sollte sich 5 bis 10 Minuten vorher unterfolgender Nummer einwählen: 1-888-664-6392 (gebührenfrei, Nordamerika) und denZugangscode 42748613# verwendenInformationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner inNordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet,die sich auf Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und die Überbrückung zwischen der sichentwickelnden und der traditionellen Welt des High Performance Computingspezialisiert haben. Mit zwei Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem drittenStandort in North Bay, Ontario, die alle in Kanada liegen, verfügt Hut 8 übereine hohe Kapazitätsrate und einen großen Bestand an unbelastetem, selbstgeschürftem Bitcoin. Mit etwa 3.350 Quadratmetern geo-diverserRechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazitäten, die an Stromnetze angeschlossensind, die mit beträchtlichen erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcenbetrieben werden, revolutioniert Hut 8 konventionelle Anlagen, um das erstehybride Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl die traditionellenHochleistungsrechner (Web 2.0), als auch die aufstrebenden Sektoren für digitaleVermögenswerte, Blockchain-Gaming und Web 3.0 bedient. Hut 8 ist der erstekanadische Digital-Asset-Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistetwurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, dieDigital-Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungenfür seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.Kontakt:Hut 8 Anlegerbeziehungen: Sue Ennis,sue@hut8.io; Hut 8 Medienbeziehungen:Yamini Coen, yamini.coen@hut8.ioLogo -https://mma.prnewswire.com/media/2016019/Hut_8_Mining_Corp_Media_advisory__Hut_8_to_Release_2022_Financia.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/medienhinweis-hut-8-veroffentlicht-finanzergebnisse-fur-2022-am-9-marz-301763245.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/160948/5456729OTS: Hut 8 Mining Corp