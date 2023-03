Linken-Chef wirbt um Friedensbewegung und warnt vor Parteineugründung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitze der Linken sucht im Streit über die Ukraine-Politik den direkten Draht zur traditionellen Friedensbewegung und will für die Ostermärsche mobilisieren. Dies kündigte Parteichef Martin Schirdewan am Montag an. Geplant seien ein "Friedensratschlag" mit Akteuren der Friedensbewegung und Richtung Sommer eine Konferenz zu dem Thema. "Wir werden weiter unser Profil schärfen, natürlich auch als Friedenspartei", sagte der Vorsitzende.

Die traditionelle Friedensbewegung wird von linken, teils auch christlichen Gruppen getragen und organisiert seit den 1960er Jahren Ostermärsche. Großen Zulauf hatte sie in den 1980er Jahren in Westdeutschland beim Protest gegen die Stationierung amerikanischer Atomraketen in Europa.