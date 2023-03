GMG beabsichtigt, das Battery Development Centre zu erweitern und anhand von verschiedenen wissenschaftlichen und technischen Methoden die Kapazität, Energie- und Leistungsdichte der Batterien sowie weitere Batterieparameter und das Design insgesamt so zu optimieren, dass die Produktion von kommerziellen Knopfzellen- und/oder Pouch-Zellen-Prototypen im kommerziellen Maßstab möglich wird.

Craig Nicol, Managing Director und CEO von GMG, erklärt: „Wir gehen davon aus, dass diese Investition GMG deutlich mehr Möglichkeiten und Flexibilität für die Weiterentwicklung der Prototypen der G+AI-Pouch-Zellen in verschiedenen Größen für eine breitere potenzielle Klientel bietet. Wir hoffen, dass die Prototypen der Montageanlage noch vor Ende 2023 in Betrieb gehen können.“

Mit der Anlage werden wesentliche Schritte im Montageablauf von Pouch-Zellen automatisiert. Dadurch reduziert sich die manuelle Verarbeitung und es werden konsistente und einfach wiederholbare Ergebnisse möglich. All diese Aspekte werden vom Unternehmen als wesentlich für die nächste Phase der von GMG erarbeiteten Roadmap für die G+AI-Batterieentwicklung betrachtet.

BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIEN – 6. März 2023 / IRW-Press / Graphene Manufacturing Group Ltd. (TSX-V:GMG) („GMG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über Neuigkeiten zu seinem aktuellen Investment in das unternehmenseigene Battery Development Centre („BDC“) zu berichten. Führende Mitglieder des GMG-Batterieteams haben den Partnern des Unternehmens im Vereinigten Königreich einen Besuch abgestattet, um die teilautomatisierte Batteriemontageanlage zu inspizieren und zu testen.

GMG kündigt erste Werksabnahmeprüfungen für halbautomatische Prototypen von Batteriemontageanlagen an

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer