Fahrerloses Autofahren und Parken in Parkhäusern Blaupause für weltweiten Rollout (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland: Sicherheitspartner von Mercedes-Benz und Bosch /

Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt Serieneinsatz für fahrerlose Parktechnologie /

Erstes genehmigtes SAE-Level-4-System weltweit / Umrüstung von 15 weiteren

Ins Parkhaus fahren, aussteigen und das Fahrzeug per Klick in der Smartphone-App

zum Parken schicken - der automatisierte Parkservice "Automated Valet Parking"

kommt ganz ohne Fahrer aus. Die Technologie wurde erstmalig für den Einsatz am

Stuttgarter Flughafen genehmigt und soll ab 2023 in bis zu 15 weiteren

Parkhäusern Deutschlands ausgerollt werden - zunächst an Knotenpunkten und in

Großstädten wie Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Hamburg,

Kassel, Leipzig, München oder Stuttgart. In den kommenden Jahren sollen weltweit

mehrere Hundert Parkhäuser mit Automated Valet Parking ausgestattet werden.