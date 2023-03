DZ BANK stuft MERCK KGAA auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach einem Ausblick auf das laufende Jahr von 167 auf 169 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Dieser sei "nebelig" ausgefallen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern erwartete leichtes bis solides organisches Wachstum des Konzernumsatzes (vor Währungseffekten). Insgesamt sei Merck ein Qualitätsunternehmen, das in den letzten Jahren stark von Covid sowie den Boomjahren bei Prozesstechnologie und Halbleitern profitiert habe. Diese positiven Trends gingen zu Ende./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2023 / 13:17 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2023 / 14:08 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 178EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: negativ

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m