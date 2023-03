Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Linda Papstein ist HR-Managerin bei Digital Beat, einemUnternehmen, das maßgeschneiderte Trainings in Form von Seminaren, Coachings,Onlinekursen und Events anbietet, um andere Unternehmen dabei zu unterstützen,ihr Marketing aufs nächste Level zu heben. Mit der innovativen Fachmesse DRX -Digital Recruiting Conference & Expo haben sie auch eine Messe ins Lebengerufen, die die Recruitingwelt revolutioniert. Erfahren Sie im Folgenden, wieUnternehmen heute das Potenziale von digitalem Recruiting nutzen können.In Zeiten des Fachkräftemangels wird es für die Unternehmen immer schwieriger,freie Stellen mit passenden Bewerbern zu besetzen. Häufig sind die Kandidatenwenig geeignet oder es gehen gar keine Bewerbungen ein. Zwar setzen vieleUnternehmen heute auf die Anwerbung in digitalen Medien, allerdings schöpfen siedas volle Potenzial digitalen Recruitings dabei nur selten aus. "DieUnterteilung in digitales und analoges Marketing ist eigentlich überholt -schließlich würde niemand mehr auf die Idee kommen, sich auf eine Stellenanzeigein der Zeitung zu beschränken", sagt Linda Papstein. "Eine Stelle onlineauszuschreiben oder einen Account auf Xing und LinkedIn zu nutzen, ist jedochnoch lange kein digitales Recruiting. Hier steckt für die Unternehmen noch vielmehr Potenzial." Als HR-Managerin bei Digital Beat weiß Linda Papstein genau,vor welchen Herausforderungen die Unternehmen bei der Mitarbeitergewinnung heutestehen. Mit welchen Maßnahmen sie sämtliche Möglichkeiten des digitalenRecruitings voll ausschöpfen, verrät die HR-Expertin im Folgenden.1. Employer Branding und Candidate ExperienceBei der Suche nach begehrten Fachkräften haben es die Unternehmen heute miteinem Bewerbermarkt zu tun. Gerade die High Performer können sich beinaheaussuchen, bei welchem Arbeitgeber sie arbeiten möchten. Um von den potenziellenBewerbern als Option wahrgenommen zu werden, müssen die Unternehmen daher ihreMarke stärken. Digitales Recruiting bietet hier viele Vorteile: Mit gezieltemEmployer Branding auf den sozialen Plattformen wie Instagram, TikTok und YouTubeund einer hochmodernen Website können die Unternehmen ihre Arbeitgebermarkeaufbauen und sich bei den Fachkräften bekannt machen.Zudem ermöglicht digitales Recruiting den Aufbau einer aufregenderen undbesseren Candidate Experience. Hierbei können die Touchpoints auf dem gesamtenWeg der Bewerber durch den Bewerbungsprozess beständig optimiert und an dasMedienverhalten der eigenen Zielgruppe angepasst werden. Der digitaleAnwerbe-Prozess lässt sich dabei stetig auswerten und bei Bedarf in einzelnenBereichen neu justieren - mit analogen Mitteln wäre dies kaum möglich.