Bund will mehr Möglichkeiten zum Verkauf aus Treuhandverwaltung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die Möglichkeiten von Unternehmen in Treuhandverwaltung wie im Fall Rosneft erweitern. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Kabinett am Montag. Derzeit ist ein solcher Verkauf nur zulässig, wenn er zum Werterhalt des Unternehmens erforderlich ist. Künftig soll ein Verkauf auch "zur Sicherung des Funktionierens des Gemeinwesens im Sektor Energie und zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit" erlaubt sein. Das Energiesicherungsgesetz soll entsprechend geändert werden.

