Canada Silver Cobalt erhält Genehmigung zur Weiterverfolgung der oberflächennahen Abschnitte mit 4.710 g/t Silber und 24,95 g/t Gold

Coquitlam, British Columbia, 6. März 2023 / IRW-Press / Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) hat neue Genehmigungen erhalten, die weitere Bohrungen und die Freilegung von Ausbissen der oberflächennahen Gold- und Silbermineralisierung bei Castle East ermöglichen.

Das Unternehmen hat Genehmigungen für Bohrungen und die Freilegung von Ausbissen erhalten, die weitere Explorationsarbeiten bei Castle East ermöglichen. Das Ziel ist die Erkundung und Identifizierung aller übertägigen Ausbisse der oberflächennahen Silber- und Goldmineralisierung. Die beiden primären, oberflächennahen Abschnitte, die genauer untersucht werden, enthalten 4.710 g/t Silber über 0,53 m von 64,99 m bis 65,52 m in Bohrung CS-22-115 und 24,95 g/t Gold über 0,30 m von 49,70 m bis 50,00 m in Bohrung CS-20-31 (siehe Pressemitteilungen vom 14. November 2022 bzw. 17. Januar 2023).

Ziel des Unternehmens ist es, einen Zusammenhang zwischen der oberflächennahen Gold- und Silbermineralisierung festzustellen sowie wertvolle Informationen über die archäischen Lithologien im südlichen Teil des Konzessionsgebietes zu erhalten. Das technische Team wird die Freilegung von Ausbissen zu Erkundungszwecken auf der Grundlage von 3D-Modellen der Erzgänge planen, die mittels Daten des Bohrprogramms 2020-2022 erstellt wurden. Mit den Freilegungsarbeiten soll ermittelt werden, ob die Erzgänge weiterhin an der Oberfläche ausstreichen. Sollte dies der Fall sein, wird das Unternehmen Schlitzproben quer zu den Strukturen entnehmen, um die Menge der Mineralisierung zu ermitteln. Darüber hinaus werden alle weiteren Bohrungen die Strukturen in Streichrichtung erkunden, um deren Kontinuität zu bestimmen. Abhängig vom Erfolg des kurzen Programms werden Infill-Bohrungen zwischen den bekannten Strukturen im Norden (Erzgang Robinson und Big Silver) und diesen oberflächennahen Abschnitten in Betracht gezogen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Feldkomponente Mitte bis Ende Sommer 2023 abzuschließen.

„Wir sind begeistert, diese oberflächennahen Abschnitte zu erkunden, und sind der Meinung, dass sie ein sehr wichtiger Faktor für die langfristige Entwicklung von Castle East sein werden. Die oberflächennahen Strukturen liegen viel näher am konzeptionellen Portal, was im Vergleich zu den viel tieferen Erzgängen der Zone Big Silver und Robinson größere Auswirkungen auf künftige Großproben haben könnte“, so Matthew Halliday P.Geo., President und COO.