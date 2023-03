Neiman Marcus feiert Preisträger, die Luxuserfahrungen revolutionieren

Paris, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die wegweisende Veranstaltung bringt

weltweit führende Persönlichkeiten und kreative Kräfte im Bereich der Luxusmode

zusammen, um Brunello Cucinelli, Jonathan Anderson und Amina Muaddi zu ehren



Die Neiman Marcus Group (NMG) veranstaltete gestern Abend ein Treffen in Paris,

um die Neiman Marcus Awards zu feiern und die Preisträger des Jahres 2023 zu

ehren. Die Veranstaltung markierte auch den Beginn des jährlichen

Kundenprogramms, das die volle Stärke der Merchandising- und Marketing-Magie von

Neiman Marcus und seine engen Beziehungen in der Modegemeinschaft nutzen wird.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Das pulsierende Zentrum der Luxusbranche zusammenzubringen war ein unglaublichwichtiger Bestandteil der Neugestaltung der Awards-Plattform", sagte Geoffroyvan Raemdonck, Chief Executive Officer von NMG. "Heute Abend sind wirzusammengekommen, um vereint durch unsere Leidenschaft für unsere KundenVisionäre auf dem Gebiet der Mode zu feiern, die Luxuserfahrungenrevolutionieren".Das Einzelhandelsunternehmen versammelte Branchenführer und kreative Kräftesowie globale Markenpartner, früheren Preisträger und Top-Kunden. Mehr als 50Modemarken waren vertreten, die zusammen fast 200 Mrd. USD an Gesamtumsatzerwirtschaften und fast eine halbe Million Menschen auf der ganzen Weltbeschäftigen.Brunello Cucinelli erhielt den renommierten Neiman Marcus Award forDistinguished Service in the Field of Fashion , eine Auszeichnung mit der in denvergangenen 85 Jahren mehr als 150 Modekoryphäen geehrt wurden. Die erstenAuszeichnungen gingen an Jonathan Anderson , Creative Director von LOEWE, derden neuen Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion ,erhielt, und an die Accessoire-Designerin Amina Muaddi , die den neuen NeimanMarcus Award for Innovation in the Field of Fashion erhielt. Die Figur desNeiman Marcus Award wurde 1961 von William King entworfen und symbolisiert denunbändigen Geist der Freiheit, der für Modeschöpfer so wichtig ist."Ich bewundere die 20-jährige Zusammenarbeit mit Neiman Marcus, einer derhöchsten Ausdrucksformen von Mode und Luxus der Welt und eine Ikone fürLifestyle und Eleganz", sagte Cucinelli. "Ich danke Ihnen [Neiman Marcus] fürdieses Geschenk, denn es ist ein Tribut und eine Ehre für unser Italien, fürunsere Region Umbrien, für unser Solomeo und all jene Menschen, die mit ihrengeschickten Händen in der Lage sind, besondere Dinge zu entwerfen".Die Veranstaltung fand im La Suite Girafe statt und bildete den Abschluss der