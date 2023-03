Wenn das wirklich ein neuer Bullenmarkt beim S&P 500 und beim Nasdaq sein sollte, dann wäre es der seltsamste Bullenmarkt der Geschichte! Es wäre der erste Bullenmarkt, der beginnt, während die US-Notenbank Fed die Zinsen och weiter anhebt und damit die Liquidität weiter verknappt. Gleichzeitig sinken die Gewinne der Unternehmen im S&P 500 - aber weil die Kurse nicht fallen, werden dadurch die US-Aktien faktisch immer teurer. Gleichzeitig "schreien" die Anleihemärkte mit ihren massiv invertierten Zinskurven geradezu, dass eine Rezession bevor steht - was historisch nie jemals positiv für Aktienmärkte gewesen ist. Dabei steigen derzeit Nasdaq-Aktien am stärksten, die eigentlich am Negativsten von steigenden Zinsen betroffen sein müßten. Vier zentrale Ereignisse werden nun den Weg weisen in den nächsten 13 Handelstagen: morgen Powell vor dem US-Senat, am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten, nächste Woche die US-Inflationsdaten und die Woche darauf die Fed-Sitzung..

Hinweise aus Video:

1. Dax mit neuem Jahreshoch – warum eigentlich?

2. EZB immer gespaltener bei Zinsen und Inflation

3. Newsletter-Anmeldung hier: https://finanzmarktwelt.de/newsletter/

Das Video "S&P 500, Nasdaq: Der seltsamste Bullenmarkt aller Zeiten!" sehen Sie hier..