Millennial Potash Corp. gibt die Ernennung von Herrn Rick Lacroix zu einem Direktor bekannt

6. März 2023. Millennial Potash Corp. (MLP: TSX.V) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ...) freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Rick Lacroix dem Board of Directors des Unternehmens beigetreten ist, da MLP sein Board weiterhin mit Veteranen der Kalibranche verstärkt.

Farhad Abasov, Millennials Chairman, kommentierte: „Wir sind sehr erfreut, dass Rick Lacroix sich entschieden hat, dem Board of Directors von Millennial Potash beizutreten. Rick Lacroix bringt eine Fülle von Fachkenntnissen im Bereich Kali mit, von der Gewinnung über die Vermarktung bis hin zum Transport, die er in hochrangigen Positionen bei der Potash Corp. of Saskatchewan (jetzt Nutrien) und bei Canpotex, einer Kali-Vermarktungsorganisation der kanadischen Kaliproduzenten, erworben hat. Rick war auch Mitglied der Allana Potash Corp. und war maßgeblich an der Entwicklung des Kaliprojekts von Allana in Afrika beteiligt. In jüngerer Zeit war Rick Mitglied des Board of Directors von Millennial Lithium Corp., wo er an allen Aspekten des Projekts Pastos Grandes von Millennial Lithium Corp. beteiligt war, das Anfang 2022 von Lithium Americas erworben wurde. Wir freuen uns auf Ricks Beiträge in unserem Board, da wir unsere Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf unserem Kaliprojekt Banio in Gabun beschleunigen werden.“

Herr Lacroix hat einen B.Sc. Abschluss in Elektrotechnik von der University of Saskatchewan. Herr Lacroix begann seine Karriere in der Kalibranche im Jahr 1981 und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in allen Bereichen des Kalibergbaus, der Verarbeitung und des Marketings, die er während seiner über 30-jährigen Tätigkeit bei Potash Corp. of Saskatchewan (jetzt Nutrien) gesammelt hat. Herr Lacroix ist ehemaliger Senior Vice President der Potash Corp of Saskatchewan (Nutrien) und ehemaliger Direktor von Canpotex sowie ehemaliger Vorsitzender von Canpotex Bulk Terminals. Zuletzt war Herr Lacroix als Direktor bei Allana Potash Corp. tätig. Er war auch Direktor bei Millennial Lithium Corp. Neben seiner umfassenden Karriere in der Kalibranche war Herr Lacroix auch im Nichtedelmetallbergbau in Nordkanada und Ontario tätig. Herr Lacroix bringt einen großen Erfahrungsschatz in den Bereichen großmaßstäblicher Kalibergbau, Produktmarketing, Vertrieb und Transport in das Unternehmen ein.