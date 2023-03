CLAIRE'S FEIERT SEIN NEUES PARISER GESCHÄFT UND DEN START DES MINI V MAGAZINS WÄHREND DER PARISER MODEWOCHE

Hoffman Estates, Illinois, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) - Entworfen mit

Creative Director in Residence Nicola Formichetti, tauchen das Future Forward

Lab im 11. Arrondissement von Paris und das Gen Z Magazin MINI V die Konsumenten

in die Welt von Claire's ein



Globale Marke Claire's festigt mit der Eröffnung ihres neuen Geschäfts in Paris

weiterhin ihre Position in Mode und Kultur und schafft einen Raum, in dem die

Verbraucher die Zukunft der Marke erleben können. Das Geschäft, das eine neue

Ära des Einzelhandels einläutet, wurde in Zusammenarbeit mit Claire's Creative

Director in Residence, Nicola Formichetti, entworfen. Heute feiert Claire's das

Geschäft in der Rue Faubourg St. Antoine und die Einführung von MINI V (https://

c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3800152-1&h=3953505950&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%

2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3800152-1%26h%3D25537843%26u%3Dhttps%253A%252F%

252Fshop.vmagazine.com%252Fproducts%252Fmini-v-x-claire-s%253F_pos%253D2%2526_si

d%253D66630bb74%2526_ss%253Dr%26a%3DMINI%2BV&a=MINI+V) , der neuesten und

jüngsten Ausgabe der V-Redaktionsfamilie, mit einem Event im Rahmen der

Modewoche.