Wertpapiere der US-Fluggesellschaft United Airlines haben offenbar im abgelaufenen Jahr einen Boden im Bereich von 30,54 US-Dollar gefunden und konnten wenig später auch einen mittelfristigen Abwärtstrend bestehend seit 2019 überwinden. Aktuell hängt die Aktie aber noch am Horizontalwiderstand um 54,50 US-Dollar fest, aus der charttechnischen Auswertung geht jedoch noch weiteres Auswärtspotenzial hervor, setzt man die Annahme einer fünfwelligen Kurserholung an. Hierfür gilt es aber zwingend die nächsten Hürden zu knacken, dann könnte auch mittelfristig noch sehr viel größerer Schwung in die Aktie zurückkehren.

Reisebranche auf Erholungskurs

Kurzfristig könnte die Luft bei United Airlines tatsächlich raus sein, erst oberhalb von mindestens 55,00 US-Dollar würde sich ein weiterer Aufschwung mit Zielen um 60,00 und darüber 63,70 US-Dollar ergeben. Hierauf könnten dann entsprechende Long-Positionen abgeschlossen werden, ein passender Schein wird im weiteren Verlauf vorgestellt. Kurzzeitige Rücksetzer würden dagegen in den Bereich von 49,72 US-Dollar abwärts erreichen können, wo auch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 vorzufinden sind. Übrigens sind diese gerade dabei, sich bullisch zu kreuzen.