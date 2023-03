Modern Plant Based Foods unterzeichnet Absichtserklärung für die Übernahme von Northern Pacific Kaviar, „einer kosteneffizienten veganen Kaviar-Alternative“

6. MÄRZ 2023 / IRW-Press / Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller preisgekrönter pflanzlicher Lebensmittel, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung („Absichtserklärung“) mit 1396974 BC Ltd („Northern Pacific Kaviar“) für den Erwerb von 100 % der Aktien an dem Unternehmen unterzeichnet hat.

Northern Pacific Kaviar hat einen innovativen veganen Kaviar aus einer Mischung aus Algen, Geschmacksstoffen und Chiasamen entwickelt, um für den veganen Konsumenten die Konsistenz von echtem Kaviar nachzubilden. Der vegane Kaviar besteht aus einer Mischung aus natürlichen Zutaten und enthält keinerlei tierische Produkte. Modern Plant Based Foods ist derzeit aktiv auf der Suche nach bahnbrechenden veganen Produkten als Ergänzung für sein Portfolio und freut sich, den veganen Kaviar mehr Konsumenten erhältlich zu machen.

Der Markt für vegane Genussmittel expandiert, wobei die Konsumenten verstärkt erstklassige vegane Lebensmittel nachfragen. Die Konsumenten werden immer gesundheitsbewusster und suchen nach gesünderen, natürlicheren Alternativen für die traditionellen tierischen Produkte. Daher steigt die Zahl der Konsumenten, die nach erstklassigen veganen Lebensmitteln suchen, zumal diese Produkte noch nicht allgemein erhältlich sind. Der weltweite Markt für veganen Kaviar wird für das Jahr 2022 auf mehr als US $ 295,6 Millionen geschätzt und soll Prognosen zufolge bis 2032 ein Volumen von US $ 632 Millionen erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 2022 bis 2032 von 7,9 % entspricht. Die Verkäufe von veganem Kaviar dürften infolge der zunehmend einfacheren Erhältlichkeit über Online-Kanäle rasch ansteigen.[i] Durch diese Übernahme ist Modern Plant Based Foods in der Lage, in erstklassige Verkaufsstellen für vegane Produkte vorzudringen und mit diesem neuen Geschäftsbereich des Unternehmens weitere Kaviar-Variationen zu entwickeln.

Mit dieser Übernahme kann Modern Plant Based Foods veganen Kaviar produzieren und an Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants und andere Gastronomiestandorte vertreiben. „Restaurants sind auf der Suche nach erstklassigen veganen Produkten wie diesem, und durch die Aufnahme des veganen Kaviars in unser Portfolio bauen wir unser Portfolio veganer Meeresfrüchte weiter aus“, sagte Avtar Dhaliwal, der CEO von Modern Plant Based Foods. „Wir haben Vertriebs- und Distributionskanäle in gehobene Outlets hinein errichtet und sind der Überzeugung, dass veganer Kaviar eine köstliche und nahrhafte Alternative zu traditionellem Kaviar darstellt. Wir freuen uns, dass wir dieses Produkt den Konsumenten besser zugänglich machen können.“ Modern Plant Based Foods ist bestrebt, pflanzliche Lebensmittel höchster Qualität zu produzieren.