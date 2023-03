Assure Tech führt neue Plattform namens "Comprehensive Health Solution" ein

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hangzhou, China, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) - Mit der rasanten Entwicklungder Sozialwirtschaft und der kontinuierlichen Verbesserung des Lebensstandardsder Menschen, sind Haustiere, insbesondere Katzen und Hunde, in der heutigenZeit zu wichtigen Familienmitgliedern geworden. Durch die weltweit starkeNachfrage nach Haustierprodukten und Gesundheitsdienstleistungen für Haustiereist die Haustierbranche zu einer 100 Milliarden US-Dollar schwerenIndustriekette geworden. Das Segment der Gesundheitsdienstleistungen fürHaustiere spielt heutzutage aufgrund der großen Nachfrage und der hohenKonsumausgaben eine entscheidende Rolle in diesem Sektor.Die Haustiermedizin, das zweitgrößte Segment des Haustiermarktes nachTiernahrung, konzentriert sich auf die medizinische Routineversorgung sowie dieDiagnose und Behandlung von Haustieren, einschließlich interner Krankheiten,Hauterkrankungen, Infektionskrankheiten, Impfungen und chirurgischen Eingriffen.Infektionskrankheiten, die durch bestimmte pathogene Mikroorganismen wieBakterien und Viren verursacht werden, stellen aufgrund ihres akuten Auftretensund der schnellen Übertragung oft eine größere Gefahr für die Gesundheit vonHaustieren dar. Infolgedessen sind Krankheitsprävention und -behandlung für eineverantwortungsvolle Tierhaltung unerlässlich.In dem Maße, in dem sich die Ansichten der Tierhalter über die Haltung vonHaustieren geändert und die medizinischen Standards für Haustiere verbesserthaben, hat die gesamte Branche eine Reihe von Erkennungsplattformen entwickelt,die für verschiedene Situationen geeignet sind und auf einer vertrauenswürdigenDiagnose von Tierkrankheiten basieren. Um diesem Trend zu folgen, wird AssureTech in Kürze eine umfassende Gesundheitslösung für Haustiere auf den Marktbringen. Die fünf technologischen Plattformen umfassen: kolloidales Gold,Fluoreszenz-Immunoassay, POCT, Mikrofluidik und Nukleinsäure-PoC . Als Teildieser Lösung wurden fast 100 Artikel getestet, um Tierhaltern undTierarztpraxen eine bequeme, schnelle und genaue Diagnose zu ermöglichen.Die kolloidale Goldplattform bietet eine neue Option für die schnelle Diagnosevon HaustierenMit den Schnelltestsystemen von Assure Tech können häufige Krankheiten beiHaustieren zuverlässig erkannt und diagnostiziert werden. Diese schnelle undpraktische Lösung kann Tierärzten helfen, viele verschiedene häufigeHaustierkrankheiten in der Praxis oder sogar vor Ort zu diagnostizieren, wodurchdie Behandlungsoptionen in kürzerer Zeit festgelegt und die Heilungsraten fürHaustiere verbessert werden können.