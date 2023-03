FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in den Dienstag starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart rund 0,2 Prozent höher auf 15 680 Punkte. Damit hält er sich am Hoch seit Februar 2022 bei 15 677 Punkten, das er tags zuvor erreicht hatte. 2023 liegt der Dax damit bisher 12,5 Prozent im Plus.

In den USA hatte die Erholung an ihrem dritten Tag nach dem europäischen Handelsende an Schwung verloren. Für den breiten Technologieindex Nasdaq Composite ging es letztlich sogar leicht ins Minus. Die Experten der Credit Suisse sahen bereits eine gewisse Anspannung vor dem Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats, der an diesem Dienstag stattfindet. Kursgewinne gerade im Hongkonger Hang-Seng-Index verbessern am Morgen aber die Aussichten für den Handelsstart in Europa./ag/stk

Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 15.637PKT gehandelt.